Alors que la Juventus affronte Brescia demain soir (21h), le club piémontais pourrait être confronté à une absence de taille. En effet, Cristiano Ronaldo est légèrement touché aux adducteurs comme l’a expliqué Maurizio Sarri en conférence de presse.

« Cristiano Ronaldo est légèrement touché aux adducteurs et il est probable que sa présence demain à Brescia soit compromise. Ce n’est rien de grave, mais je veux voir les conditions, les données médicales et préparatoires avant de décider. » L’attaquant portugais est donc toujours indécis sur sa présence ou non pour cette rencontre.

