Une nouvelle fois, la Serie A est secouée par une affaire de racisme. Lors de la rencontre opposant Cagliari à la Juventus, les supporters des locaux ont hurlé des cris racistes à l’encontre de Blaise Matuidi et Moise Kean. Le milieu international français et le jeune attaquant de la Squadra Azzurra ont ainsi été pris en grippe par une partie du public de la Sardegna Arena. Ce a quoi Leonardo Bonucci a répondu, s’attirant les foudres de nombreux acteurs du football. « Kean sait que, quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Il sait qu’il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moise n’aurait pas dû faire ça et le virage n’aurait pas dû réagir comme ça », déclarait notamment le défenseur italien. Des propos qui ont fait bondir Lilian Thuram, dont la fondation a pour objectif « l’Education contre le racisme ». Le champion du monde 1998 s’est confié dans une interview au Parisien et a chargé Leonardo Bonucci.

« Il dit en substance ce que beaucoup de personnes pensent, à savoir que les Noirs méritent ce qui leur arrive. Il évoque un partage des responsabilités à 50-50 entre les supporters et Kean. Quand on y pense, le propre équipier de Kean dit qu’il mérite ces cris de singe et aux supporters qu’ils peuvent continuer ! La bonne question à poser à Bonucci, ce serait par conséquent : qu’est-ce qu’a fait Kean pour mériter de tels cris de singe ? Pour mériter autant de mépris ? Jamais il ne dit aux supporters qu’ils ont tort d’agir de la sorte mais que le joueur l’a en partie cherché. La réaction de Bonucci est aussi violente que les cris de singe. C’est comme quand une jeune femme se fait violer et que certains relèvent la manière dont elle était habillée. C’est à cause de ces gens-là que ça n’avance pas. Bonucci n’est pas stupide, il a une certaine idée de société. Ce qu’on peut dire de lui, c’est qu’il tient des propos d’une violence inouïe à l’égard de son propre coéquipier. Mais parce que Kean a marqué un but et célébré celui-ci devant la tribune adverse, est-il normal qu’il soit insulté pour sa couleur de peau ? Les propos de Bonucci sont juste honteux. Il faut bien s’entendre sur le racisme. Ces cris de singe, c’est du mépris renvoyé à l’ensemble des personnes noires, y compris tous les enfants qui sont de la couleur de Kean… », a ainsi déclaré Lilian Thuram.