Sacrée championne d’Italie il y a quelques jours, la Juventus n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. La Vieille Dame se déplace dimanche au stade Olympique pour y affronter l’AS Roma toujours en course pour une qualification en Ligue des champions. Annoncé sur le départ en Italie, l’entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri a annoncé qu’il rencontrerait prochainement son président Andrea Agnelli pour faire le bilan de cette saison.

« Au cours de la semaine prochaine, nous nous rencontrerons avec le président et parlerons de tout. Nous nous étions déjà vus avant le match face à l’Ajax, et j’avais communiqué ma volonté de rester. Je pense à la saison prochaine depuis six mois. Quand je serai d’accord avec lui, nous réfléchirons aux aspects techniques, » a commenté le technicien transalpin.