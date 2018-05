Cadre de la Juventus depuis son arrivée lors de l’été 2015, Sami Khedira s’est complètement adapté au club italien. Alors qu’il peut remporter un troisième Scudetto avec les Bianconeri, le milieu allemand arrive en fin de contrat à l’été 2019. Tout naturellement, son futur aux Piémont porte débat.

Interrogé par Bild, il s’est livré sur la suite de sa carrière : « Je m’inquiète toujours pour mon avenir. Ça peut aller dans toutes les directions. Je me sens bien ici, mais j’aime aussi les défis. Je veux gagner autant de titres que possible, dans autant de pays que possible. Cela vous apporte personnellement aussi. »