Ballon d’or 2007, Kakà est retraité depuis décembre dernier. Désormais passé à autre chose, il continue d’avoir un regard sur sa carrière de footballeur. Interrogé par le média brésilien Uol Esporte, le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a avoué que son passage au Real Madrid était très compliqué tout en soulignant une arrivée compliquée : « Quand je suis allé à Madrid, je me suis senti complètement perdu, je me demandais qui j’étais. Je suis arrivé en Espagne en tant que meilleur joueur du monde, ils m’ont tous aimé. A Madrid, ils voulaient que je parte. »

Le milieu de terrain brésilien est notamment revenu sur ses rapports avec son entraîneur de l’époque, José Mourinho : « Il n’a pas été facile de travailler avec lui. Quand il semblait sur le point de me donner l’occasion, cela ne se passait pas. Dans ma tête , je pensais pouvoir prouver qui je suis. J’ai appris, je me battais, je priais, je faisais tout , mais les récompenses ne sont pas venus. Quand je suis parti, il m’a écrit un message me disant que j’étais l’un des meilleurs professionnels qu’il avait formés. »