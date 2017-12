Après avoir fait ses débuts professionnels à Chelsea, Gaël Kakuta a beaucoup voyagé, avec pas moins de dix clubs au compteur en... six années ! Des expériences (surtout en prêts) plus ou moins réussies. Mais depuis qu’il s’est engagé avec Amiens l’été dernier, le milieu offensif franco-congolais de 26 ans est aux anges. Le club picard, promu pour la première fois en Ligue 1, effectue un début de saison plus qu’honorable (9ème au classement), avec un Kakuta qui a trouvé le chemin des filets trois fois.

Dans une interview accordée au Courrier-Picard, l’international congolais et ex-international espoirs français a assuré se sentir bien à Amiens. « Très bien, c’est une belle ville. J’aime bien la tranquillité, c’est un coin super tranquille. C’est tout ce que je demande. Mon fils est rentré à l’école, il s’est fait des amis et tout le monde est content à la maison. Cela me motive aussi ».