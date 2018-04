Arrivé à Séville lors de la saison 2015/2016, Gaël Kakuta n’avait pas su s’imposer sous les ordres d’Unai Emery après une saison intéressante au Rayo Vallecano. Invité sur le plateau du Canal Football Club, le joueur d’Amiens est revenu sur ses désaccords avec le coach espagnol.

« Avec toutes mes expériences, j’ai mis une certaine manière de travailler en place, en arrivant là-bas on a voulu me modifier ça. J’étais pas trop d’accord sur ça, et à partir de ce moment là on était pas d’accord », a confié le joueur.