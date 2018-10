Sur son compte Twitter, Karim Benzema a annoncé qu’il sera représenté par l’agence de management sportif Best Of You, spécialisée en communication et stratégies marketing. On peut le voir prendre la pose aux côtés d’Oscar Ribot, le président de la société espagnole.

Benzema a ainsi mis fin à sa collaboration avec son agent de toujours Karim Djaziri, avec qui il travaillait depuis une quinzaine d’années. Best Of You gère aussi l’image de deux autres joueurs du Real Madrid : Alvaro Odriozola et Casemiro. De plus, deux ex-merengues, aujourd’hui en Liga, sont aussi représentés par les agents espagnols, à savoir Sergio Canales (Betis) et Esteban Granero (Espanyol Barcelone).

New era

The new Benzema

Happy to be part of @bestofyou !! pic.twitter.com/lZGGNzrfQ1 — Karim Benzema (@Benzema) 5 octobre 2018