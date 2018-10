« Je n’ai rien contre Karim, il s’est toujours bien comporté en équipe de France. Mais je pense que les Bleus, c’est terminé pour lui, d’autant qu’il est peut-être moins en forme depuis quelque temps. » Ce mercredi matin, dans les colonnes de Ouest-France, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a expliqué que la carrière de Karim Benzema en Bleu était terminée.

L’attaquant du Real Madrid n’a pas manqué de répondre à cette sortie du patron du football français. Sur Twitter, l’ancien Lyonnais lui a rétorqué assez sèchement. « Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak », a-t-il posté. C’est dit !