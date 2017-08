Courtisé par l’AS Monaco il y a une semaine, Kasper Dolberg semble parti pour rester à l’Ajax Amsterdam. L’attaquant danois n’a pas la tête ailleurs et préfère se concentrer sur son début de saison, pour l’instant vierge en but.

A nos confrères de Goal.com, le joueur s’est dit confiant et imperméable aux états d’âmes que peut provoquer une longue série sans marquer. Il a également tenu à expliquer son manque d’efficacité : « Mon futur est à l’Ajax. J’ai joué une seule saison ici et j’ai le sentiment que j’ai encore beaucoup a apporter à ce club. Mon nom n’a pas à être associé à l’AS Monaco ou le Borussia Dortmund. Ça me laisse de marbre, je suis à 100 % à l’Ajax. ».