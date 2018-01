Grand espoir du football nord-coréen et actuellement joueur de Pérouse, Han Kwang-Song est en train de s’imposer en Serie B (17 matches, 7 buts). Une belle réussite pour l’attaquant (19 ans) qui a déclenché l’intérêt des médias italiens. Curieuse quant au parcours du joueur, la RAI a décidé d’interviewer le joueur. Pourtant au moment où l’interview devait débuter, le président de Pérouse, Massimiliano Santopadre, est apparu sans le joueur.

Une situation anormale qu’il a expliquée à La Stampa : « Il a reçu un appel d’une personne proche d’un ministère dans son pays et a tout bloqué. Négocier avec la Corée du Nord était impossible car ils ne veulent parler qu’avec le joueur. La situation avec son gouvernement est très rigide et il a été interdit d’apparaître à la télévision. S’il n’obéit pas, ils le rapatrieront. Han a peur. » L’an dernier, Han Kwang-Song évoluait à Cagliari et il était devenu le premier joueur nord-coréen à marquer en Serie A.