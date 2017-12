Quatrième joueur le plus sélectionné de l’histoire de la Suède (131 matches, 16 buts), Kim Källström a raccroché les crampons ce vendredi. Le milieu de terrain défensif de 35 ans, qui avait rejoint Djurgårdens IF en février dernier (club qu’il avait déjà représenté entre 2001 et 2003), a résilié son contrat à l’amiable.

En France, Källström avait remporté deux fois le championnat et deux fois la Coupe de France avec l’Olympique Lyonnais. Il avait également soulevé la Coupe d’Angleterre après un bref passage à Arsenal en 2014.