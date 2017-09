Aujourd’hui finaliste du dernier Euro et considérée comme l’une des favorites au prochain mondial russe, l’équipe de France de football est en pleine bourre. Son potentiel offensif impressionne la planète foot. Mais il y a 7 ans, il était quasi nul. Seulement un but marqué au mondial sud-africain et une célèbre affaire Knysna en prime. Pour le Journal Du Dimanche, Emmanuel Petit, Champion du Monde et d’Europe avec les Bleus, revient sur cet épisode douloureux du football français :

« Knysna ? À mon avis, on ne saura jamais la vérité et c’est peut-être mieux. Les acteurs présents dans le bus ont tous un point commun : ils refusent de raconter. Thierry Henry m’a dit que c’était grave. William Gallas est tout de suite sur la défensive quand on en parle. Ils ont peur. Cela me laisse penser que le problème n’est pas seulement sportif, peut-être lié aux origines des uns et des autres. J’ai toujours en tête l’image du bus mais je ne cherche plus à comprendre. »