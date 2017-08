Défait 3-0 par le PSG pour la première de Neymar, Antoine Kombouaré ne pouvait que s’incliner devant la prestation du club francilien et de la performance du Brésilien. Face à la presse, il a reconnu la supériorité logique de son adversaire mais s’est aussi enthousiasmé pour Neymar. Selon l’entraîneur guingampais, la nouvelle recrue star va booster le vice-champion de France.

« On a tenu longtemps et l’idée était de continuer à ne pas prendre de but. Finalement, ce but inscrit contre son camp nous fait beaucoup de mal, Jordan Ikoko fait une passe un peu trop forte... On a pris un gros coup sur la tête et après c’est devenu beaucoup plus compliqué. Neymar ? C’est un phénomène. Il fait un grand match. Il sublime ses partenaires. On a vu un grand Cavani, un grand Di Maria, Rabiot a été énorme. Tout le monde était concerné et a voulu être à son niveau. C’était un gros PSG avec un Neymar qui fait la différence. »