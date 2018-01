Titulaire depuis deux saisons à Geselkirchen, Yehven Konoplyanka (28 ans) pourrait quitter Schlake 04 cet hiver. A en croire Bild, le milieu gauche (18 matches, 3 buts) pourrait retourner en Ukraine. Voulant compenser un probable départ du Brésilien Bernard, le Shakhtar Donetsk est à l’affût pour rapatrier l’international ukrainien (62 capes, 14 buts).

Malgré un début de saison satisfaisant, Yehven Konoplyanka possède l’un des plus gros salaires du club et émarge à près de 5 millions d’euros par an. Un départ pourrait donc permettre aux Knappen d’alléger leur masse salariale. Son successeur semble déjà tout trouvé en la personne de Marko Pjaca.