Revenu à Chelsea cet été, après un prêt en Hongrie à Ujpest, Kylian Hazard (22 ans) a dû se contenter d’apparitions avec les moins de 21 ans et d’entraînements avec les professionnels en cette première partie de saison. Le milieu offensif belge, déçu, se cherche donc un club pour janvier, comme l’a indiqué son père Thierry Hazard dans les colonnes du quotidien belge Le Soir.

« On lui cherche un club pour ce mercato. On a des petites touches auprès de clubs belges, hollandais et anglais. L’idée est de lui donner du temps de jeu dans un club où il s’intègre au projet. À 22 ans, Kylian doit avancer », a-t-il lancé. Avis aux autres écuries à la recherche d’un élément offensif.