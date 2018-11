Le 3 décembre prochain sera décerné le Ballon d’Or France Football 2018. Alors que les deux vainqueurs des dix derniers trophées, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, souffrent cette année de la concurrence des Mondialistes Luka Modric, Raphaël Varane, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé, la France championne du monde espère bien que le trophée suprême reviendra cette année à l’un des petits protégés de Didier Deschamps. Du côté du Parisien Kylian Mbappé, on y croit dur comme fer, comme le joueur de 19 ans l’a laissé entendre en marge d’un événement promotionnel.

Lorsque le journaliste de l’AFP lui a posé la question « pensez-vous que votre incroyable année s’achèvera par un Ballon d’Or ? », le natif de Bondy Mbappé a répondu : « je ne sais pas, en tout cas j’ai mis tout les ingrédients de mon côté pour le remporter. J’ai fait tout ce qui était en mon possible. Après, je ne peux pas voter à la place des gens (rires) ! », avant de poursuivre. « J’ai fait tout ce qui était en mon possible jusqu’au dernier jour des votes. Donc voilà, ce sera sans regrets, tout ce qui arrivera sera du bonus. Je pense qu’un Ballon d’Or se joue sur des faits marquants dans l’année. On est dans une année de Coupe du monde donc c’est sûr que la Coupe du monde va peser. Après, c’est quand même aussi sur toute une année. J’ai fait un très bon début de saison. Voilà, on va voir ce que ça va donner ». Terminant en confiant qu’il « serait dommage » que le vainqueur ne soit pas un joueur français.