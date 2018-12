Ce lundi, Kylian Mbappé a remporté le trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, et a terminé quatrième du classement du Ballon d’Or 2018. Une performance remarquable pour son âge, lui qui aura 20 ans le 20 décembre. À cette occasion, il a accordé un entretien à l’hebdomadaire France Football. Le jeune attaquant du PSG est notamment revenu sur l’une de ses idoles de jeunesse, Zinedine Zidane. Il n’a pas caché son admiration envers le héros de 1998.

« Lui, je le mettrais dans mon abécédaire tous les ans. Il gagne la Ligue des Champions pour la troisième fois de suite et, derrière, il s’en va. J’avoue que ça m’a un peu surpris. Mais il est tellement grand. Je l’ai croisé il n’y a pas si longtemps, et j’avoue que c’est une des seules personnes devant laquelle je me fais tout petit. Il possède un tel charisme qu’en face de vous, vous avez l’impression qu’il y a quinze personnes. C’en est troublant. » Il n’a pas échappé à une question sur son avenir et si, un jour, il jouera sous ses ordres. « Pourquoi pas ? Si on m’avait dit il y a deux ans qu’il m’arriverait tout ça, je n’y aurais jamais cru. Pourtant, Dieu sait si j’avais confiance en moi et si je crois en mes rêves. Alors, croiser un jour la route de Zidane, ce serait avec plaisir. »