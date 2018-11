Au cours d’un entretien accordé à l’AFP, Kylian Mbappé a évoqué la course à la Ligue des Champions, à quelques heures du choc entre son Paris SG et Liverpool (5e journée). L’attaquant a expliqué ce qui manquait au Paris SG selon lui pour aller au bout dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. « Il ne manque pas grand-chose. Ce n’est pas grand-chose mais à la fois c’est beaucoup, parce que dans le football de haut niveau, les détails, c’est le plus important », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« Mais je pense qu’on est en train de créer cette âme collective qui est primordiale pour gagner. (...) Je pense que pour gagner une compétition, il faut avoir des déclics. Il y a des matches comme ça, où a priori, au premier abord, il n’y a rien d’anormal qui va se passer. Et il y a peut-être un fait de jeu, une mi-temps, des temps forts, qui vont faire que votre équipe va prendre confiance et que ça va basculer en votre faveur (pour) vous emmener loin dans une compétition de ce genre », a lancé l’international tricolore, qui s’appuie sur le Mondial en Russie pour argumenter.