Auteur de l’ouverture du score face au Pérou (1-0) à Ekaterinbourg, Kylian Mbappé est entré dans l’histoire de l’équipe de France.

L’attaquant du Paris SG, âgé de 19 ans et 183 jours, devient le plus jeune joueur à marquer pour les Bleus en compétition officielle. Il efface David Trezeguet, buteur lors du Mondial 1998 contre l’Arabie Saoudite (4-0) à 20 ans et 8 mois, des tablettes.

19 - Kylian Mbappe (19 ans & 6 mois) est désormais le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France à marquer en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO). Béat #CM2018 #FRAPER pic.twitter.com/S62nMgJlg0 — OptaJean (@OptaJean) 21 juin 2018