Ce vendredi la France va tenter de se qualifier pour la 6ème demi-finale en Coupe du Monde de son histoire. Mais pour passer au niveau supérieur les Français vont devoir se défaire d’une solide sélection uruguayenne. La Céleste affiche un bilan défensif impressionnant depuis le début de la compétition : 1 seul but encaissé en 4 matchs joués. La rigueur défensive de leur charnière centrale qui allie la fougue de Giménez et l’expérience de Godín est d’une extrême efficacité. Leur attaque n’est pas en reste puisqu’elle est composée de deux attaquants de classe mondial : Luis Suarez et Edinson Cavani. Si le premier n’est pas au paroxysme de sa forme dans ce mondial, le second impressionne par sa régularité et la qualification de l’Uruguay en quart de finale contre le Portugal lui est en grande partie due puisqu’il a su trouver par deux fois le chemin des filets.

La France gagne contre l’Uruguay (cote à 2 soit un gain potentiel de 400 € pour une mise de 200 €)

Attendue au tournant face à l’Argentine, l’Equipe de France n’a pas déçu et a montré un visage séduisant grâce notamment à Paul Pogba mais aussi et surtout à Kylian Mbappé. Alors face à l’Uruguay, les hommes de Didier Deschamps seront favoris. Mais la Celeste devrait donner du fil à retordre aux Bleus, d’autant que la formation sud-américaine reste sur 7 succès, mais à relativiser au vu de la réputation de leurs adversaires : République Tchèque, Pays de Galles, Ouzbékistan, Egypte, Arabie Saoudite, Russie. Finalement, hormis le Portugal, l’Uruguay est à la recherche d’un match référence contre une équipe du top 15 du classement FIFA et a connu les pires difficultés face à des adversaires plus huppés ces derniers mois comme contre l’Argentine (0-0), ou lors de cuisantes défaites contre le Brésil (1-4) et l’Italie (0-3).

Kylian Mbappé marque et la France gagne (cote à 4 soit un gain potentiel de 800 € pour une mise de 200 € )

Étincelant face à l’Argentine, Kylian Mbappé a passé un cap grâce à ce match. Sa puissance, sa vitesse et son sens aiguisé du but seront une fois encore un atout de poids pour l’Equipe de France à l’heure d’affronter une équipe uruguayenne solide défensivement. Avec trois buts depuis le début de la compétition, l’attaquant du PSG monte en puissance et gravite désormais dans le cercle très fermé des joueurs capables de faire trembler les défenses sur un geste ou une accélération. Comme face à l’Argentine, Kylian Mbappé pourrait encore jouer le rôle de dynamiteur de défense en marquant et en offrant la qualification aux Bleus.

Antoine Griezmann marque sur penalty (cote à 4 soit un gain potentiel de 800 € pour une mise de 200 €)

Dans une compétition ou les penaltys sont légion, nul doute que l’agilité et le sang froid d’Antoine Griezmann à cet exercice pourraient être de nouveau précieuse pour les Bleus. Buteur face à l’Australie et face à l’Argentine dans cette spécialité, Grizou devrait encore une fois répondre présent si le besoin s’en fait sentir.

