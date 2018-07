La France gagne contre la Belgique (cote à 2,55 soit un gain potentiel de 510 € pour une mise de 200 €)

Depuis le début de ce Mondial, la France n’a cessé de monter en puissance. Avec un N’Golo Kanté en mode démultiplié, un Kylian Mbappé de feu et un Paulo Pogba taille patron au milieu de terrain, les Bleus peuvent voir venir. Ni l’Argentine de Lionel Messi, ni l’Uruguay de Luis Suarez ne sont parvenus à stopper la bande à Didier Deschamps. Si la Belgique sera à n’en point douter redoutable, fort de leurs cinq victoires en autant de matches, la France pourrait profiter des largesses de la défense belge, sacrément mise à mal face au Japon puis face au Brésil. Des failles défensives qui auraient pu lui coûter la qualification sans un immense Thibaut Courtois. Forte de son armada offensive, la France devrait l’emporter.

Plus de 2,5 buts marqués durant France-Belgique (cote à 1,90 soit un gain potentiel de 380 € pour une mise de 200 €)

Devant la puissance offensive de la France et notamment celle de Kylian Mbappé, nul doute que les buts devraient s’enchaîner au fil de la rencontre. D’ailleurs, depuis le début de la compétition, 4 des 5 matchs des Diables Rouges ont connu plus de 2,5 buts dans la rencontre. Seule exception face à l’Angleterre, dans un match sans grand enjeu (1-0). Cette demi-finale face à un adversaire du calibre de la Belgique est le match dont les Bleus ont besoin pour confirmer leur belle forme dans cette Coupe du Monde. L’attaque française, qui reste sur 6 buts marqués dont 2 devant l’Uruguay qui était l’une des meilleures défenses, devrait pouvoir faire la démonstration de son talent face à une défense belge clairement limitée, mais devrait également encaisser quelques buts comme face à l’Argentine.

Kylian Mbappé marque et la France gagne (cote à 4,75 soit un gain potentiel de 950 € pour une mise de 200 € )

Étincelant face à l’Argentine, Kylian Mbappé a été moins en vue face à une équipe d’Uruguay bien regroupée même s’il a fait fait vivre un véritable cauchemar à Diego Laxalt sur le flanc droit de l’attaque des Bleus. Sa puissance, sa vitesse et son sens aiguisé du but seront une fois encore un atout de poids pour l’Équipe de France à l’heure d’affronter une équipe de Belgique bien plus friable défensivement que la Celeste. Avec trois buts depuis le début de la compétition, l’attaquant du PSG monte en puissance et gravite désormais dans le cercle très fermé des joueurs capables de faire trembler les défenses sur un geste ou une accélération. Comme face à l’Argentine, Kylian Mbappé pourrait encore jouer le rôle de dynamiteur de défense en marquant et en offrant la qualification aux Bleus dans un match annoncé comme très débridé et prolifique en buts.

