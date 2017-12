Au cours de son interview fleuve dans les colonnes de Marca, l’attaquant du Paris SG Kylian Mbappé est revenu sur son choix de rejoindre le club de la capitale plutôt que le Real Madrid cet été, évoquant par ailleurs le 8e de finale de Ligue des Champions à venir entre les deux écuries. L’international tricolore a également été interrogé au sujet de Karim Benzema et ses déboires en sélection. S’il n’en a pas trop dit, l’ancien Monégasque ne s’est pas caché.

« Benzema, nous le voyons comme un grand joueur. Mais vous savez, on ne sait pas très bien ce qu’il se passe, je ne sais même pas très bien ce qu’il s’est passé et je ne peux pas trop parler de ce sujet. Nous avons une certaine distance sur ce sujet et cette question concerne Karim lui-même et le sélectionneur. Ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il s’agit d’un très grand joueur », a-t-il lancé. C’est dit.