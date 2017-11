A 18 ans, Kylian Mbappé n’est déjà plus à présenter. Deuxième recrue la plus chère de l’histoire du football, le prodige tricolore s’apprête à revenir dans le stade qui l’a révélé. En effet, le PSG débarque ce dimanche à Louis II pour l’un des chocs de la saison entre le premier et le deuxième de Ligue 1. Un match que ne raterait pour rien au monde Mbappé. Le n°29 du PSG, revenu en grande forme depuis deux matches (un doublé face à Angers et un but face au Celtic), devrait être un danger permanent pour une défense monégasque en plein doute après la déroute en Ligue des Champions face au RB Leipzig (1-4).

Et comme un attaquant qui joue contre son ancien club marque souvent lors de ses retrouvailles, un but de Kylian Mbappé dans son ancien jardin est tout à fait envisageable, d’autant plus que l’ancien Monégasque tourne à 0,64 but par match lorsqu’il est titulaire, ce qui devrait logiquement être le cas ce dimanche soir. Le PSG, qui est largement favori de la rencontre à la vue de la forme du moment, devrait l’emporter. Une victoire parisienne, associée à un but de Kylian Mbappé, coté à 2,60 chez notre partenaire Zebet, pourrait vous rapporter gros sans prendre un gros risque étant donné la forme étincelante de la MCN.

