Auteur de 21 buts toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain cette saison, Kylian Mbappe s’est parfaitement acclimaté au style de jeu de sa nouvelle formation. Performant face aux buts, et loin d’être individualiste, le joueur de 19 ans se distingue comme l’élément le plus décisif de sa catégorie d’âge. Parmi les joueurs de moins de 20 ans évoluant dans les cinq plus grands championnats européens, il possède les statistiques les plus flatteuses.

Avec 28 buts et 16 passes décisives lors de ses deux dernières saisons, le buteur français a été décisif à 44 reprises. Soit plus décisif que son premier poursuivant, Kai Havertz (7 buts, 13 passes décisives) qui fait le bonheur du Bayer Leverkusen. L’Américain du Borussia Dortmund, Christian Pulisic complète le podium avec 7 buts et 10 passes décisives. Deux autres tricolores se sont illustrés et complètent le Top 5. À savoir, Yann Karamoh l’ailier de l’Internazionale (6 buts et 4 passes décisives) ainsi que le Lyonnais Houssem Aouar (5 buts et 4 passes décisives).