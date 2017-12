Au cours d’un long entretien accordé à Marca, l’attaquant du Paris SG Kylian Mbappé (19 ans) a évoqué le 8e de finale de Ligue des Champions à venir face au Real Madrid. Un rendez-vous que l’international tricolore attend de pied ferme. « Nous sommes deux des meilleures équipes du monde. Bon, le Real est la meilleure équipe du monde, il vient de gagner deux Ligue des Champions de suite et nous, nous sommes en progrès. Je crois que ce seront deux grands matches et nous irons au Bernabeu pour nous qualifier. J’ai joué dans de grands stades, mais jamais encore au Bernabeu. Ce sera ma première fois et, honnêtement, je suis pressé d’y être, de bien m’imprégner de l’ambiance la veille du match, de bien observer et de bien me préparer », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Nous savons que nous pouvons envoyer un message au monde au Bernabeu. C’est un match qui peut marquer notre histoire face au champion en titre et nous sommes tous très motivés. Il faut respecter toutes les équipes, mais quand nous arriverons au Bernabeu, il n’y aura plus de respect. Il faudra montrer nos qualités. Ce que j’aime surtout chez ce Real, c’est qu’il est très complet. Il a des joueurs références à chaque poste et ils jouent ensemble depuis plusieurs années maintenant. (...) L’équipe qui sortira vainqueur de ce 8e de finale sera clairement favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. Si nous sommes capables d’éliminer le Real Madrid, les autres équipes auront peur de nous. Si le Real nous bat, ce sera pareil pour eux. Celui qui l’emportera sera craint par tous les autres rivaux », a-t-il expliqué. On a hâte !