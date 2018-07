Quelques jours seulement après avoir présenté sa tunique domicile, l’AC Milan vient de dévoiler son maillot extérieur pour la saison 2018/19. À dominante blanche, cette tenue Puma présente un col rond, avec des rappels rouge-et-noir.

Comme sur le maillot rossonero, on retrouve la mention Diavolo Rossonero (Diable rouge-et-noir) dans le dos. Une ligne graphique noire barre à l’horizontale le torse, les manches et le dos. Le short et les chaussettes sont eux aussi blancs, avec des rappels rossoneri.