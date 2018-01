Alors que sa situation interpelle en Italie, André Silva (22 ans) a un temps été annoncé sur le départ du côté de l’AC Milan. Seulement, à en croire les déclarations du directeur sportif rossonero Massimiliano Mirabelli, interrogé par O Jogo, les Lombards n’ont pas l’intention de s’en séparer en janvier.

« Je sais qu’André Silva traverse une période difficile, mais c’est un joueur très important pour nous, nous avons un rapport et une affection spéciale pour lui, il a beaucoup de talent et nous voulons qu’il reste avec nous. Il est clair qu’il va marquer en janvier et j’ai la certitude qu’il restera avec nous de très nombreuses années », a-t-il lâché. C’est dit !