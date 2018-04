La Gazzetta dello Sport assure que l’AC Milan étudie sérieusement la possibilité de changer de directeur sportif d’ici la fin de la saison. Le quotidien au papier rose publie une liste de candidats potentiels à la succession de Massimiliano Mirabelli.

Et si Walter Sabatini, passé par l’Inter Milan et l’AS Roma ces dernières saisons, est l’option la plus crédible pour le journal transalpin, celui-ci évoque également les pistes menant à Cristiano Giuntoli, qui officie à Naples, et Michael Emenalo, arrivé à l’AS Monaco ces derniers mois. Les liens étroits entre le Nigérian et un certain Jorge Mendes font de lui un candidat à surveiller pour les Rossoneri.