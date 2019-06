C’est un feuilleton malsain qui regorge déjà de nombreux rebondissements. Najila Trindade, la jeune femme brésilienne qui accuse Neymar de viol lors de la soirée du 15 mai dernier dans un hôtel parisien, s’est de nouveau exprimé à la TV brésilienne hier soir. Amaigrie et visiblement épuisée, elle a raconté le cauchemar quotidien qu’elle vit depuis la divulgation de l’affaire.

Surtout, elle a perdu le soutien de son avocat, qui était déjà le deuxième dans cette histoire. Ce dernier, Danilo Garcia de Andrade, attendait que sa cliente lui laisse consulter son téléphone et lui avait posé un ultimatum. Il n’a visiblement pas été écouté et dit même avoir été accusé par sa cliente d’avoir dérobé la tablette dans laquelle se trouve la fameuse vidéo censée prouver la culpabilité de Neymar. « Elle m’accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux. Ma cliente a une posture totalement contraire à l’étique, au bon sens et à la vérité... J’adorerai avoir cette tablette, Je pourrai ainsi la remettre à la police afin de l’utiliser à renforcer sa condition de victime... Mais je renonce car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance, et dans ce cas, je n’ai plus confiance. J’espère que la vérité sera faite », a-t-il déclaré, relayé par L’Equipe.

