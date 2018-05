C’est un contrôle inopiné qui a fait grincer des dents à l’Olympique de Marseille. Mardi, des contrôleurs de l’AFLD (agence française de lutte contre le dopage) se sont présentés au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus pour contrôler certains joueurs olympiens (5 au total), dont Steve Mandanda, pourtant absent des terrains durant plusieurs semaines. L’entraînement a dû être décalé, ce qui a fortement déplu au staff phocéen.

« Les contrôles inopinés, hors compétition, à l’entraînement, sont essentiels à l’efficacité de la lutte contre le dopage. Contrôler des joueurs deux jours avant une échéance importante est tout à fait habituel. Nous l’avons déjà fait et nous continuerons à le faire. (…) Il est normal que le planning d’un entrainement puisse être adapté pour permettre les contrôles », a répondu Mathieu Teoran, secrétaire général de l’AFLD à L’Equipe, « Durant la Coupe du monde en Russie, les joueurs subiront des contrôles dans un calendrier encore plus resserré. (…) Les joueurs de l’OM sont des professionnels habitués à ces contraintes, qui s’appliquent à bien d’autres sportifs et disciplines ».