Cet été, le Real Madrid a perdu Cristiano Ronaldo. La star portugaise s’est envolée pour l’Italie et la Juventus. Un transfert retentissant sur lequel est revenu Jonathan Barnett, l’agent de Wojciech Szczesny et de Gareth Bale, dans Tuttosport. Ses propos sont relayés par AS. « Cristiano Ronaldo a été une perte importante pour le Real Madrid. Gareth Bale adorait jouer avec lui. Mais il est content d’être dans une top équipe ».

Il poursuit : « La Juve s’est renforcée et depuis le transfert de Crisitano Ronaldo, les champions partout dans le monde étudient la Serie A. Ils la regardent avec des yeux différents » Est-ce le cas de Gareth Bale ? Son représentant a répondu : « S’il peut arriver en Italie ? Pour le moment, il est heureux à Madrid. Si je pense au futur, cependant, rien n’est impossible ». La porte n’est donc pas du tout fermée du côté du clan du Gallois.