Volker Struth, qui est notamment agent de Toni Kroos ou de Marco Reus, s’est complètement lâché sur Ousmane Dembélé, dans un entretien accordé à Sport Bild et repris par AS. Il a durement critiqué sa fameuse grève à Dortmund.

« A cause de types comme Dembélé, j’ai une réputation de merde. Je suis énervé à cause du fait que les conseillers se sont assurés qu’il ne s’entraîne pas avec Dortmund ! Les conseillers ! Le comportement du joueur ne me va clairement pas. Il a séché de manière injustifiée l’entraînement du Borussia Dortmund, et évidemment, c’est une décision consciente. Ce comportement doit se punir. Moi je me séparerais immédiatement d’un joueur qui fait ça. Jusqu’où va-t-on aller ? », a-t-il expliqué.