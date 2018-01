Le 158e derby entre les deux clubs rivaux en Championnat est revenu à l’Ajax Amsterdam. A domicile, les Lanciers n’ont pas laissé la moindre chance au Feyenoord. L’ouverture du score est à mettre au crédit du jeune Donny Van de Beek (20 ans). Le milieu de terrain prend le meilleur sur Brad Jones et lance parfaitement son équipe (1-0 ; 50e).

Inspiré par la réalisation de son coéquipier, Klaas-Jan Huntelaar double immédiatement la mise sur un service de Veltman et inscrit son 7e but en championnat (2-0 ; 53e). Le Feyenoord ne va pas s’en relever et Nicolas Jorgensen va se faire expulser suite à un second carton jaune. Victoire 2-0 pour l’Ajax Amsterdam qui revient à 2 points du PSV Eindhoven qui affronte l’Heracles Almelo à 16h45.