Milieu de terrain du Minnesota United, Collin Martin, a annoncé publiquement son homosexualité. Un geste rare puisque c’est le tout premier à le faire dans l’une des cinq grandes ligues américaines (NHL : Hockey, NBA : Basket, NFL : Football Américain, MLS : Football et MLB : Baseball). Au niveau du football, le sujet est également tabou et les cas similaires sont assez rare. En France, Olivier Rouyer l’a fait après sa carrière de joueur tout comme l’Allemand Thomas Hitzlsperger un an après sa retraite en 2015.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv — Collin Martin (@martcw12) 29 juin 2018

Ému, il a remercié ses coéquipiers pour un tel soutien : « Je n’ai reçu que de la gentillesse et de la tolérance au sein de la Major League Soccer et cela a rendu la décision de faire mon coming out beaucoup plus facile. Alors que nous célébrons la nuit des fiertés, je tiens à remercier mes coéquipiers pour leur soutien inconditionnel pour ce que je suis. » Son partenaire de club, Christian Ramirez a félicité la démarche son ami : « Fier de t’appeler mon coéquipier et mon ami. »