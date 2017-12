Dans une longue interview de Luiz Gustavo pour le site officiel de l’OM, le milieu de terrain brésilien du club a confié une anecdote sur le Classique OM-PSG du 22 octobre dernier (2-2). Ce soir-là, le Brésilien a marqué un but et livré une prestation de haut vol. Mais moralement, il était au plus bas. Il explique pourquoi :

« C’était un match très spécial. Mais d’un point de vue personnel, c’était une des périodes les plus difficiles que je vivais. Ma grand-mère était hospitalisée. Elle est décédée trois jours après le match. Personne ne savait ce que je traversais. Mais tout pour moi a une philosophie. J’ai toujours voulu valoriser le travail au maximum, quelle que soit ma situation. J’ai appris ça avec ma grand-mère, justement. Je connaissais ma responsabilité ce soir-là. Je suis content d’avoir joué, d’avoir marqué un but. Ce match fut un hommage à ma grand-mère. Elle aurait été heureuse de voir ce qui s’est passé ce soir-là. Ce fut un match combatif, comme elle l’aurait aimé. »