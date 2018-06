Si l’on en croit ses réseaux sociaux, Antoine Griezmann (27 ans) annoncera sa décision pour son avenir ce jeudi.

L’attaquant de l’équipe de France a en effet retweeté un post de Movistar +, chaîne de télévision espagnole, diffusant le teaser de la vidéo dans laquelle il annonce son choix : rester à l’Atlético Madrid ou partir au FC Barcelone. Le rendez-vous est donné à 21h15.

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6

— Movistar+ (@MovistarPlus) 14 juin 2018