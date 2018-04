Arbitre d’expérience, Björn Kuipers (45 ans) a été choisi pour arbitrer le quart de finale retour d’Europa League entre l’Olympique de Marseille et le RB Leipzig. Sélectionné pour le prochain Mondial, le Néerlandais est habitué aux grands rendez-vous depuis près de douze ans.

Parmi les rencontres les plus prestigieuses de sa carrière, il y a deux finales européennes soit celle de la Ligue Europa en 2013 entre Chelsea et Benfica (2-1) et celle de la Ligue des Champions 2014 entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid (4-1 après prolongations).