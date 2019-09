Lors de ce mercato estival 2019, la valse des attaquants, notamment en Serie A, aurait pu être plus grande. Sauf que finalement Mauro Icardi a tout refusé sauf le Paris SG et par conséquent, Edin Dzeko est resté à Rome alors que l’Inter lui faisait les yeux doux. Son directeur sportif, Gianluca Petrachi, a confirmé avoir toujours voulu conserver son avant-centre.

« J’ai toujours dit que Dzeko était l’avant-centre de Rome et j’aurais aimé pouvoir le retenir. Parfois, des stratégies sont mises en place pour tenter d’atteindre d’autres objectifs. Je n’en ai jamais parlé à personne, mais j’ai toujours espéré pouvoir garder Edin. Ce qui s’était passé pendant la difficile année de Rome avait créé une mauvaise humeur chez le joueur et j’ai essayé de lui faire comprendre que quelque chose était en train de changer, que les situations changeaient et qu’une Rome différente était en train de naître et qu’il devait en être le point de référence », a évoqué l’Italien lors de la présentation d’Henrikh Mkhtaryan ce mercredi.

