L’Équipe annonce ce vendredi que l’AS Saint-Étienne aurait reçu, via la banque Lazard, une offre de 55 M€ d’un investisseur venu des Émirats Arabes Unis pour le rachat du club. Une information que les Verts viennent de démentir par le biais d’un communiqué publié sur leur site officiel.

« L’AS Saint-Étienne déplore encore une fois que des articles concernant la vente du club soient publiés le jour d’un match contre l’AS Monaco. Lors de la précédente rencontre de championnat face à cet adversaire, le 12 mai dernier, Jérôme de Bontin, dont on connaît les liens d’amitié avec la Principauté, avait nié être à l’origine de certaines rumeurs, ce qui n’avait pas convaincu les dirigeants. Cette fois-ci, il n’apparaît plus masqué et accorde une interview négative alors que l’ASSE s’apprête à disputer un nouveau match important contre l’AS Monaco. Le projet présenté par Jérôme de Bontin n’apportait pas de garanties suffisantes pour assurer la pérennité de l’ASSE et lui permettre d’élever son niveau d’ambition. Le club n’est pas à vendre et aucun contact n’existe avec des repreneurs crédibles. Personne n’est autorisé à s’exprimer au nom des actionnaires qui ont, comme seul souci, de protéger l’ASSE. Le club entend rester concentré sur ses enjeux sportifs plutôt que de cautionner des rumeurs sans fondement », peut-on lire. C’est dit.