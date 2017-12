Suspendu quatre matchs ce mercredi par la commission de discipline, Stéphane Ruffier va manquer les premières échéances de 2018 avec l’AS Saint-Etienne. Pour rappel, le portier stéphanois avait eu une vive discussion avec l’arbitre de touche lors du match face à Monaco (0-4). Une sanction qui a fortement déplu à l’ASSE qui a décidé de faire appel. Les Verts ont confirmé leur décision via un communiqué sur leur site officiel. « Après avoir pris connaissance de la notification de la décision de la LFP, le club estime en effet que celle-ci est disproportionnée pour les trois raisons suivantes : Le geste de Stéphane Ruffier ne peut être considéré comme un acte d’intimidation.

Tous les observateurs sont unanimes pour souligner le fait que le gardien de but de l’ASSE a exprimé sa frustration et son incompréhension en interpellant l’un des arbitres assistants du match face à Monaco après un but accordé à l’équipe monégasque qui lui semblait entaché d’une position de hors-jeu. Stéphane Ruffier n’a pas tenu de propos blessants, grossiers ou injurieux à l’égard de l’arbitre assistant. C’est bien son statut de capitaine qui l’a encouragé à signaler une situation de hors-jeu qui lui paraissait évidente. Il s’agit de la première expulsion de Stéphane Ruffier en 394 matches de compétitions nationales, » explique notamment le communiqué du club stéphanois.