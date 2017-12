Privée de ses supporters dimanche pour son déplacement à Marseille, l’AS Saint-Etienne a réagit via un communiqué à cette décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Le club stéphanois regrette ces interdictions successives qui « privent le Peuple Vert de sa passion et ne contribuent pas à apaiser les relations entre les associations de supporters, les clubs et les instances alors que l’objectif commun est de promouvoir une football festif et populaire, » explique le communiqué.