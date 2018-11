Mercredi, le seizième de finale de Coupe de la Ligue entre le Nîmes Olympique et l’AS Saint-Étienne était reporté compte tenu de l’état du terrain et des conditions climatiques. Dans un communiqué publié sur son site, l’ASSE a critiqué « le manque d’anticipation et les tergiversations de la Ligue de Football Professionnel », ce qui a conduit les deux équipes à préparer cette rencontre avant de la voir reportée par la LFP.

Dans Le Progrès, Frédéric Paquet s’est livré à ce sujet, utilisant des mots forts. « Nous ne discutons pas la décision, si on ne peut pas jouer, mais nous avons voulu traduire l’énervement et la frustration de tous. Il faut que tout le monde soit professionnel. Un match de football, ce n’est pas trois potes qui se réunissent pour prendre un verre. C’est toute une organisation pour les clubs et pour les supporters. On devrait au moins pouvoir prévenir ces derniers d’un risque de report quand on le connaît », a ainsi déclaré le directeur général stéphanois.