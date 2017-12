Diego Costa et Vitolo ont déjà trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid. Mais à cause de l’interdiction de recrutement du club colchonero, les deux attaquants espagnols viendront intégrer l’équipe à partir de janvier, lorsque la sanction prendra fin. Dans une interview à As ce mardi, Enrique Cerezo, le président de l’Atlético, confie toute son impatience de voir arriver les buteurs de Chelsea et de Séville :

« Diego est fabuleux. Il conviendra très bien à l’équipe. C’est un grand joueur qui marque beaucoup. Vitolo a déjà démontré à Séville et à Las Palmas le genre de joueur qu’il est. L’Atlético sera plus fort à partir de janvier. Ceux qui veulent s’imposer devront travailler dur. » Le club est 2e de Liga avec 36 points, soit 9 de moins que le leader barcelonais.