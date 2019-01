L’attaquant espagnol de Chelsea, dont le départ du club londonien cet hiver semble quasiment acté, pourrait rebondir à l’Atlético de Madrid, une ville qu’il connaît bien puisqu’il a évolué au Real pendant cinq ans (de 2010 à 2014 puis en 2016/2017). Selon Sky Sports, les Colchoneros ont même entamé les négociations avec Chelsea pour faire venir Álvaro Morata.

Cette saison, l’avant-centre espagnol a inscrit 9 buts en 24 apparitions sous le maillot des Blues. Il était arrivé pour 70 M£ (environ 80 M€) dans la capitale anglaise, mais devrait repartir à un montant bien moins élevé. Morata a également été pisté par Séville et Barcelone ces dernières semaines, mais l’Atlético semble le club le plus intéressé par son profil, eux qui cherchent un attaquant en complément d’Antoine Griezmann. À noter que Morata a commencé sa formation de footballeur à l’Atlético de Madrid, entre 2005 et 2007, avant de s’envoler vers Getafe puis le Real.