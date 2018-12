Après avoir gagné 1-0 au match aller à Sant Andreu en 1/16e de finale aller de la Coupe du Roi, l’Atletico de Madrid n’a pas fait dans le détail chez lui en cartonnant la modeste équipe espagnole de quatrième division sur le score de 4-0. Mais il aura tout de même fallu attendre la seconde période pour voir des buts.

Thomas Lemar, entré à la mi-temps a dynamisé son équipe et a même marqué sur l’un de ses premiers ballons d’une belle frappe du droit de 20 mètres. Dangereux sur une autre frappe bien repoussée par le gardien de Sant Andreu, le champion du monde tricolore a été également passeur décisif sur le troisième but de Correa. Kalinic de la tête et un but de renard des surfaces de Vitolo ont permis à l’Atletico de s’offrir une qualification sereine pour les 1/8e de finale de la Coupe du Roi.