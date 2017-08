L’Atlético de Madrid ne peut inscrire de nouveaux joueurs cet été, mais reste très actif sur le mercato. En plus d’avoir officialisé Vitolo, qui arrive en janvier, et de travailler sur le dossier Diego Costa, le club de la capitale s’intéresse à Lautaro Martinez, l’attaquant de 19 ans du Racing de Avellaneda.

D’après le quotidien AS, l’agent du joueur est à Madrid pour boucler l’opération. La clause du joueur est de 12 millions de dollars, et l’Atlético serait prêt à le laisser un an de plus en prêt au Racing.