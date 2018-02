Pour avoir négocié secrètement avec Antoine Griezmann pour un transfert, l’Atlético Madrid avait porté plainte contre le FC Barcelone en décembre dernier auprès de la FIFA. Une mesure forte, assumée par les Colchoneros de bout en bout. Selon AS, le club madrilène ne s’est pas arrêté là. Les dirigeants ont rencontré Antoine Griezmann et lui ont expliqué la raison de la plainte.

Ainsi, l’Atlético Madrid a expliqué à Antoine Griezmann qu’il y avait deux façons de faire pour quitter le club et que le Français devait choisir le bon. Le club lui a également laissé la porte ouverte en lui expliquant qu’il avait encore sa place dans le projet initié en janvier s’il souhaitait rester. Soulignant au passage que l’équipe avait toujours été là pour lui, et ce dans les bons et mauvais moments.