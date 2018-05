En pleine préparation pour la Coupe du monde, la Russie affrontait l’Autriche ce mercredi. Surprise par une équipe entreprenante, la sélection de Stanislav Cherchesov n’a pas réussi à trouver la solution. Pire que ça, elle s’est inclinée suite à un but d’Alessandro Schöpf peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 28e).

Malgré la réaction des visiteurs, le score n’évoluera plus. La Russie s’incline et ne fait pas le plein de confiance. Elle devra essayer de se rattraper mardi prochain contre la Turquie. Titulaire ce soir, Sergey Ignashevich est devenu le joueur le plus âgé à porter le maillot de la sélection (38 ans et 320 jours). Il dépasse le record qui était détenu par Lev Yashin (37 ans et 267 jours).