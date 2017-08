Arrivé en 2011, Blaise Matuidi pourrait quitter son club de cœur, après six saisons. Remplaçant lors du Trophée des Champions remporté par le PSG contre Monaco (1-2), le milieu de terrain français n’a pas reçu de prolongation de contrat. En fin de bail dans un an, Matuidi (30 ans) se sait courtisé par la Juventus.

Si la Vieille Dame est encline à payer 15 millions d’euros au PSG pour racheter son joueur (pas plus, selon La Gazetta Dello Sport), ce dernier a toujours rêvé d’Angleterre et pourrait attendre le temps de voir si quelques cadors de Premier League se manifestent, révèle ce lundi Le Parisien. Une rencontre doit avoir lieu entre Blaise Matuidi et Antero Henrique au cours de la semaine.